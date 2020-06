Dienstältester Chefcoach : Freiburg verlängert mit Trainer Streich

Freiburg Trainer-Urgestein Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Badener am Freitag wie gewohnt zunächst keine Angaben.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Trainer Christian Streich verlängert. Das gaben die Breisgauer am Freitag bekannt. Wie lange Streich, der am Donnerstag seinen 55. Geburtstag gefeiert hatte, dem Klub erhalten bleibt, teilte Freiburg nicht mit. Seit 2011 ist Streich Cheftrainer beim Sport-Club und damit der dienstälteste Chefcoach in der Bundesliga.