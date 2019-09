1:3-Pleite gegen Freiburg : Aufsteiger Paderborn bietet wieder Spektakel - Trainer Baumgart sieht Gelb

Der SC Paderborn hat in der Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal einen fulminanten Auftritt hingelegt - und zum zweiten Mal verloren. Eine Woche nach dem spektakulären 2:3 in Leverkusen unterlag der Aufsteiger am Samstag bei seiner Heimpremiere auch dem SC Freiburg mit 1:3 (1:2).