Dieses besondere Exemplar des VfL Bochum aus dem Jahr 1997 darf natürlich in einer Bilderstrecke über die hässlichsten Fußballtrikots aller Zeiten nicht fehlen. Maurizio Gaudino hat wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er das Trikot gesehen hat. Die gleichen Trikots gab es übrigens noch in Blau – also auf der einen Seite. Die andere war auch bei diesen Shirts so bunt wie auf dem Foto.