DFB-Präsident : Grindel-Rücktritt für Lahm alternativlos

Düsseldorf Der Weltmeister-Kapitän von 2014, Philipp Lahm, hält den Rücktritt von Reinhard Grindel als Präsident des DFB für alternativlos. Persönlich tue es ihm leid, dass die Amtszeit des ehemaligen CDU-Politikers so endete.

"Als gelernter Politiker muss er wissen, dass er unter diesen Umständen überkorrekt und in jeder Phase unangreifbar agieren muss. Es gab zu seinem Rücktritt als DFB-Präsident keine Alternative", sagte Lahm der Sport Bild. Persönlich tue es ihm leid, dass Grindels Präsidentschaft so geendet habe.

Die EURO 2024 sei eine einmalige Chance für atmosphärische und gesellschaftliche Veränderung in Deutschland. "Die müssen wir nutzen. Was wir jetzt tun, muss sitzen", sagte Lahm.

Mit einem möglichen Engagement bei Rekordmeister Bayern München nach dem Turnier will sich Lahm derzeit nicht befassen. "Ich will nicht ausschließen, dass sich da eines Tages wieder eine Zusammenarbeit ergibt. Aber ich bin immer gut damit gefahren, über Entscheidungen nachzudenken, wenn ich sie durch mein Ja oder Nein direkt beeinflussen kann. Das ist in dieser Frage derzeit definitiv nicht der Fall, und wir alle wissen, wie anders die Welt in fünf Jahren ausschauen kann", sagte der 35-Jährige.