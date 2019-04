Bayer 04 Leverkusens Sportgeschäftsführer : Völler will nicht Grindel-Nachfolger werden

Leverkusen Rudi Völler sieht seine nahe Zukunft weiterhin bei Bayer 04 Leverkusen. Für neue Aufgaben beim DFB stehe er nicht zur Verfügung, sagte der Sportsgeschäftsführer.

Seit dem Rücktritt von Reinhard Grindel als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag wird darüber spekuliert, wer für seine Nachfolge in Frage kommt. Einer der Kandidaten war Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Doch der Weltmeister von 1990 hat andere Pläne. „Für mich kommt das nicht in Frage“, sagte der 58-Jährige am Freitag. „Ich glaube, dass der DFB gut daran tut, ein paar Dinge umzustrukturieren. In den letzten zehn Jahren wurde jeder Präsident mehr oder weniger aus dem Amt gejagt. Das kann es ja auch nicht sein.“