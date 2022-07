Rudelbildung, Trikotforderungen, Beschwerden: 11 Unarten, die im Fußball niemand vermissen würde

Maßlose Gehälter und Transfersummen

Erinnern Sie sich noch an die markigen Worte von Karl-Heinz Rummenigge während des ersten Shutdowns in der Coronapandemie? Der damalige Vorsitzende des FC Bayern München erklärte, dass der Fußball sich einer neuen Demut unterwerfen würde. Viel übrig geblieben ist von diesen Worten nicht, obwohl ziemlich jeder Verein weltweit in den vergangenen Jahren mit hohen Verlusten klarkommen musste. So übrigens auch der FC Bayern, wie Rummenigges Nachfolger Oliver Kahn gern betont.