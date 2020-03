Antrag erneut abgelehnt : Ronaldinho bleibt wegen Pass-Skandal in Haft

Ronaldinho bleibt wegen Pass-Skandal in Haft

Asuncion Ronaldinho bleibt wegen seiner Fake-Pass-Affäre vorerst im Gefängnis. Ein Berufungsgericht wies am Freitag einen erneuten Antrag der Anwälte auf Freilassung des ehemaligen Weltfußballers zurück.

Ronaldinho war ebenso wie sein Bruder Roberto Assis nach seiner Einreise in Paraguay mit gefälschten Ausweisen verhaftet worden. Beide sitzen nach Angaben von Ronaldinhos Anwälten in einer kargen Gefängnis-Kaserne der Nationalpolizei in Paraguays Hauptstadt Asuncion.