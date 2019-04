Nach öffentlichem Druck : Grindel tritt als DFB-Präsident zurück

Reinhard Grindel wird heute als DFB-Präsident zurücktreten. Das wurde unserer Redaktion aus Kreisen des DFB-Präsidiums bestätigt. Der Druck auf den Funktionär wurde offenbar zu groß.

Für 13.30 Uhr hat der ehemalige Bundestagsabgeordnete eine Erklärung angekündigt. Zuvor hatte der 57-Jähirge in einer Telefonkonferenz alle Mitglieder des DFB-Präsidiums über seinen Schritt informiert.

Die jüngsten Schlagzeilen scheinen Grindel zu schwer zugesetzt zu haben. Die Kritik, er habe Vergütungen in Höhe von 78.000 Euro als Aufsichtsratschef der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft in den Jahren 2016 und 2017 nicht publik gemacht, nagte an Grindels Kernversprechen von Transparenz.