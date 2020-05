TV-Experte und Ex-Manager von Bayer 04 : So sieht Calmund nach seiner Magen-OP aus

Düsseldorf Er war der XXL-Manager der Fußball-Bundesliga. Nun ist er ein paar Gewichtsklassen leichter. Reiner Calmund wollte nicht länger nur der „gemütliche Dicke“ sein und hat sich seinen Magen in einer Operation verkleinern lassen. So sieht er heute aus.

Von Ruhestand will er noch nichts wissen. „Ich will Ihnen jetzt mal was sagen: Es gibt doch dieses neumodische Gequatsche von der Work-Life-Balance. Da bin ich absolut im grünen Bereich. Ich bin rund 200 Tage im Jahr bei TV-Sendern, halte Vorträge in großen Unternehmen und unterstütze Benefiz-Projekte. Das bedeutet: 150 Tage im Jahr habe ich frei. Also: Alles super“, sagt er. „Wie lange ich noch weitermache? Erstens, solange die Leute mich noch sehen wollen. Zweitens muss meine Familie mit Tempo und Programm einverstanden sein. Und drittens: solange die Gesundheit stimmt.“ Der Körper hat ihm schon mehrfach deutliche Warnsignale gegeben: „Ich hatte im Sommer 2016 eine Lungenembolie und einen Bandscheibenvorfall. Aber die Sache habe ich in Ruhe auskuriert. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben und mir macht einfach Spaß, was ich mache.“ Jetzt macht er weiter – aber eben mit deutlich weniger Gewicht.