Ex-Manager Reiner Calmund : „Rudi Völler wäre ein guter DFB-Präsident“

Exklusiv Düsseldorf Reiner Calmund könnte sich Rudi Völler sehr gut als Nachfolger von Reinhard Grindel beim DFB vorstellen. Vom Verband fordert der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen im Gespräch mit unserer Redaktion Reformen.

Reiner Calmund ist eine rheinische Frohnatur. Immer gut drauf, immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Er führte Jahrzehnte lang die Geschäfte des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, schon lange ist er selbst eine Marke. Die aktuelle Entwicklung bringt den 70-Jährigen in Rage. Im Meisterschaftskampf der Bundesliga sieht der Experte von „Sky“ den FC Bayern vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund in besserer Position.