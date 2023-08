Regionalliga West Wuppertal bietet Last-Minute-Wahnsinn als Programm

Beim Wuppertaler SV ist der Last-Minute-Wahnsinn Programm. Am 4. Spieltag der Regionalliga West gewann der frühere Fußball-Bundesligist zum vierten Mal ein Spiel in der Schlussphase oder Nachspielzeit. „Ich war Profi in allen Ligen. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte der Sportliche Leiter Gaetano Manno, der einst unter Peter Neururer zwei Bundesliga-Spiele für Bochum absolvierte: „Sowas passiert normalerweise vielleicht einmal. Aber viermal hintereinander ist schon unglaublich.“