Nach Böllerwurf und Abbruch : RWE-Spiel mit 2:0 für Münster gewertet

Duisburg Herber Rückschlag für Rot-Weiß Essen im Aufstiegskampf. Die nach einem Böllerwurf abgebrochene Partie gegen Preußen Münster wird mit 2:0 für die Gäste gewertet. Zu den verlorenen Punkten kommen weitere empfindliche Strafen für den Regionalligisten.

Die Begegnung im Essener Stadion an der Hafenstraße war am 20. Februar 2022 in der 74. Minute beim Stand von 1:1 von Schiedsrichter Christian Scheper zunächst für mehr als 20 Minuten unterbrochen und danach abgebrochen worden, nachdem aus der Essener Fankurve ein Feuerwerkskörper in Richtung der Auswechselspieler von Münster geworfen wurde. Dabei erlitt Münsters Spieler Marvin Thiel ein Knalltrauma. Nach einer Besprechung mit beiden Teams wurde die Begegnung vom Unparteiischen abgebrochen. Schon im Hinspiel zwischen beiden Teams in Münster war es zu Ausschreitungen gekommen.