Revolution geplant Warum Zeitstrafen im Fußball sinnvoll sind

Demnach ist es durchaus begrüßenswert, dass die Fifa diese Möglichkeit weiter testen möchte. Im Jugendfußball am Niederrhein ist dies übrigens seit Jahren ein übliches Mittel. Auswertungen von Langzeit-Versuchen in unterklassigen Ligen Englands verliefen ebenfalls positiv. Auch in Deutschland haben einige Verbände mit Erfolg diese Maßnahme getestet und weiterempfohlen. Warum sollte es also nicht auch im Profifußball eine geeignete Sanktion sein? Schließlich sind Zeitstrafen in anderen Sportarten – Handball, Eishockey, Rugby – an der Tagesordnung.