Keine Ausnahme mehr : IFAB will fünf Wechsel auch dauerhaft erlauben

IFAB will fünf Wechsel auch dauerhaft erlauben

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es die Möglichkeit für Trainer fünf Mal pro Spiel zu wechseln. Eigentlich sollte diese Regel nach der WM 2022 enden. Nun soll sie dauerhaft bleiben.

Die Neuregelung soll ohne zeitliche Begrenzung gelten. Dabei soll das aktuelle Format mit drei möglichen Wechselzeitpunkten plus die Halbzeitpause beibehalten werden. Dieses war im Zuge der Corona-Pandemie im Mai 2020 in vielen Ligen wie in der Bundesliga eingeführt worden, um der gestiegenen Belastung der Profis Rechnung zu tragen.