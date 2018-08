Real Madrid holt Sohn von Eidur Gudjohnsen

Madrid Real Madrid hat einen Spieler mit großem Namen verpflichtet. Der 16-jährige Sohn von Eidur Gudjohnsen wechselt aus der berühmten Nachwuchsschmiede des FC Barcelona „La Masia“ in die Hauptstadt.

Der spanische Champions-League-Sieger Real Madrid hat den Sohn des ehemaligen Barcelona-Stars Eidur Gudjohnsen verpflichtet. Andri Lucas Gudjohnsen, der in Barcelonas Fußballakademie La Masia ausgebildet worden war, gab seinen Wechsel in den Nachwuchs der Königlichen via Instagram bekannt. Der 16-Jährige gilt als eines der größten Talente Islands.