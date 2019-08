Friedrich Curtius, DFB-Generalsekretär (rechts)

"Der DFB braucht nach unruhigen Zeiten vor allem Kontinuität und Stabilität an der Spitze. Fritz Keller ist ohne jede Frage eine hoch integre Persönlichkeit, die Glaubwürdigkeit und Identifikation vermittelt. Er kann mit seiner großen Leidenschaft für den Fußball, seiner bemerkenswerten Vita als Unternehmer und seiner ausgleichenden persönlichen Art nicht nur die Kolleginnen und Kollegen im Haus, sondern auch die vielen für den Fußball engagierten Menschen in den Vereinen zusammenbringen. Seine Erfahrungen und seine Erwartungen an eine moderne Organisationskultur und -führung sind die beste Voraussetzung, um den Verband in eine gute Zukunft zu führen."