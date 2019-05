Vorstandschef sieht Klub als „Start-up-Unternehmen“ : Mintzlaff verteidigt Red-Bull-Kredit für RB Leipzig

Leipzig 134,2 Millionen Euro hat Red Bull in RB Leipzig investiert. Für Vorstandschef nichts ungewöhnliches, schließlcih sei RB ein „Start-Up-Unternehmen“. Außerdem bezeichnete er den Klub als einen der „transparentesten Fußballvereine“.

RB Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff hat die Kreditaufnahme von 134,2 Millionen Euro bei Hauptsponsor Red Bull verteidigt. „Dass wir als Start-up-Unternehmen einen Kredit aufnehmen mussten, um in Steine und Beine zu investieren, ist richtig. Aber würden wir heute – rein theoretisch – alles verkaufen, was hier geschaffen wurde, hätte der Verein ein ganz, ganz dickes Plus gemacht. Da würde ein hoher zweistelliger, vielleicht sogar dreistelliger Millionenbetrag überbleiben“, sagte der 43 Jahre alte Mintzlaff in einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ (Freitag).