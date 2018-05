RB Leipzig: Verlegter Urlaub sorgt für neuen Wirbel um Ralph Hasenhüttl

Trainer-Spekulation in Leipzig

RB Leipzig-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl (l) und Sportdirektor Ralf Rangnick unterhalten sich am Rande einer Trainingseinheit. Foto: dpa/Jan Woitas

Leipzig Die Welt bei RB Leipzig schien nach dem vergangenen Wochenende wieder in Ordnung. Trainer Ralph Hasenhüttl hatte sich zum Verein bekannt. Nun gibt es neue Diskussionen um seinen Job.

Urlaub hat sich Ralph Hasenhüttl wahrlich verdient. 47 Pflichtspiele liegen hinter ihm und seiner Elf, eine harte Saison. 33 mal Bundesliga, sechsmal Champions League, sechsmal Europa League und zweimal DFB-Pokal. Kein Wunder, dass der Cheftrainer von RB Leipzig ab Pfingsten für ein paar Wochen ausspannen will.

Das überraschte im RB-Umfeld. Laut einer anderen Quelle soll der Coach seinen Urlaub lediglich kurzfristig umgebucht haben - weil sich die Sicherheitslage in der ursprünglichen Destination als nicht ausreichend erwies. So oder so, die Spekulationen schossen ins Kraut und zeigten, wie angespannt die Lage ist.