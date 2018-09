RB Leipzig: Trainer Ralf Rangnick musste an Strafenrad drehen

Leipzig RB Leipzig bestraft seine Spieler auf kreative Weise. Statt Geldbußen müssen die Spieler Strafaufgaben erledigen, die durch ein Dreh am Strafenrad bestimmt werden. Nun hat es auch den Trainer erwischt.

Trainer Ralf Rangnick musste selbst schon am Rad von RB Leipzig drehen. „Weil ich tatsächlich aus Versehen mein Handy im Essensraum auf dem Tisch liegen hatte“, verriet der 60-Jährige am Donnerstag. Das habe die Mannschaft natürlich sehr schnell registriert. Also musste Rangnick ans Rad, das der neue Co-Trainer Jesse Marsh schon bei den New York Red Bulls ausprobiert hatte.