Gerüchte um Wechsel zu Chelsea : Nagelsmann plant mit Werner für die Champions League

Leipzig Einem Medienbericht zufolge soll Timo Werner nicht mehr für RB Leipzig in der Champions League auflaufen. Am Dienstag äußerte sich Trainer Julian Nagelsmann zu den Gerüchten. Der 32-Jährige geht von einem Einsatz des Angreifers aus.

Bundesligist RB Leipzig geht von einem Einsatz von Timo Werner in der für August geplanten K.o.-Phase der Champions League aus. „Er ist aktuell ganz normal in meinen Planungen drin, dass er in der Champions League spielt. Er ist unser Spieler und hat noch nirgends anders unterschrieben“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag in Leipzig.