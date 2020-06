Auf eigenen Wunsch : Werner verzichtet auf Champions League mit Leipzig

Leipzig Der Rekordwechsel von Timo Werner zum FC Chelsea ist perfekt. Der Nationalstürmer wird auf eigenen Wunsch nun auch nicht mehr für RB Leipzig im August in der Champions League spielen.

"Das war die Entscheidung der Seite Werner. Wir müssen es so akzeptieren. Von daher war es kein großes Thema mehr zwischen den Vereinen", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche am Donnerstag, nachdem der Transfer des 24-Jährigen zum 1. Juli zuvor verkündet worden war.

Im August steht für RB Leipzig noch das Finalturnier der Königsklasse in Lissabon an. Die Sachsen sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert, Chelsea muss noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern München absolvieren. Dort wird Werner laut Regularien aber nicht für die Blues teilnehmen können.

Werner hätte für RB bei dem Event spielen können, entschied sich aber dagegen. Laut Krösche habe es zwar Gespräche mit Werner gegeben, aber der Angreifer zog den unmittelbaren Umzug nach London vor. "Er will sich mit Chelsea auf die Saison in der Premier League vorbereiten", so Krösche: "Dadurch dass er da in eine neue Umgebung kommt, möchte er sich da die Zeit nehmen."