RB Leipzig: Timo Werner schwärmt von Julian Nagelsmann

Leipzig Fußball-Nationalspieler Timo Werner könnte trotz des Interesses einiger großer Klubs seinen Vertrag beim Bundesligisten RB Leipzig verlängern - wegen des künftigen Trainers.

"Julian Nagelsmann ist in Deutschland mit der beste Trainer, den es gibt. Solch einen Coach zu bekommen, ist auch ein Statement an die Liga", sagte Werner dem Fachmagazin kicker: "Für mich spielt das in meinen Überlegungen eine wichtige Rolle."