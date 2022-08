Comeback im RB-Trikot : Werner im Heimspiel gegen Köln „direkt eine Option“

Foto: dpa/Carl Recine 18 Bilder Das ist Timo Werner

Leipzig Timo Werner dürfte gegen den 1. FC Köln sein Bundesliga-Comeback geben. Die Erwartungen an RB Leipzigs Rückkehrer sind enorm - auch mit Blick auf die WM in Katar.

Ins kalte Wasser, daran ließ Timo Werner keinen Zweifel aufkommen, würde er sofort springen. Startelf-Einsatz nach nur drei Tagen Training? „Wenn der Trainer denkt“, sagte RB Leipzigs Star-Zugang bei seiner Vorstellung unter der Woche, „ich bin fit genug.“ Und Domenico Tedesco könnte dem Stürmer seinen Wunsch durchaus erfüllen.

„Die Eindrücke sind sehr positiv“, sagte Leipzigs Trainer vor dem ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln: „Er ist direkt eine Option.“ Neben Christopher Nkunku, Deutschlands Fußballer des Jahres, könnte Werner von Anfang an in der Offensive wirbeln.

Die meisten Augen der über 40.000 Zuschauer in der Red Bull Arena werden auf den Nationalspieler gerichtet sein, der nach zwei Jahren in London für rund 19,5 Millionen Euro vom FC Chelsea zurückgekommen war. Nicht wenige erwarten, dass der 26-Jährige ähnlich häufig trifft, wie er es von 2016 bis 2020 für RB getan hatte.

Die 95 Treffer in 159 Pflichtspielen, mit denen er Leipzigs Rekordtorschütze ist, wiegen folglich schwer. Genauso wie die Zeit bei Chelsea, die unschön geendet war, da Werner gerade in der vergangenen Saison viel zu wenig spielte und teilweise für Fehlschüsse in den Sozialen Medien enorm belächelt wurde. Dieses Momentum muss Werner in Leipzig nun drehen - auch mit Blick auf die WM in Katar.

Werner, der sich für seinen Wechsel auch den Segen von Bundestrainer Hansi Flick geholt hatte, scheint sich dessen bewusst zu sein. „Ich glaube, dass viele Leute davon ausgehen, dass ich zurückkomme und anfange Tore zu schießen“, sagte Werner: „Das will ich machen.“ Sein Trainer versuchte, etwas Druck vom Kessel zu nehmen. „Er soll Spaß haben bei dem, was er macht“, so Tedesco: „Von uns bekommt er überhaupt keinen Rucksack, wir dürfen ihn nicht überfrachten.“

Fit genug dürfte Werner sein, er absolvierte bei Chelsea schließlich die komplette Vorbereitung und einige Testspiele. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie ihn Tedesco nutzt. Als mögliche Positionen für Werner nannte der Coach „den Flügel, zentral oder die Doppelspitze“. Vor allem aber muss er seine große Stärke ausspielen können - seine Schnelligkeit.

Es gilt folglich zu beweisen, dass Nkunku, der nach Werners Abgang den Fixpunkt im Offensivspiel darstellte, und eben jener Werner produktiv koexistieren können. Auch in einem System, das nicht nur auf Konter setzt. Werner glaubt daran und führte die Saison 2019/2020 als Beispiel an, in der er stolze 28 Liga-Tore geschossen hatte, bevor er nach London entschwand.

Schon damals unter Julian Nagelsmann, der wie Tedesco mehr auf Ballbesitz setzte als andere RB-Trainer vor ihm, hatte Werner in hohem Maße vom frisch aus Paris gekommenen Nkunku profitiert. „Ich habe ihm viel aufgelegt, er hat mir fast jedes Tor aufgelegt“, sagte Werner: „Es hat damals gut funktioniert und wird auch, glaube ich, jetzt gut funktionieren.“ Am besten gleich gegen Köln.

(sid/old)