Achillessehne gerissen Rouven Schröder beginnt verletzt bei RB Leipzig

Trotz der erst kürzlich erfolgten OP wird Schröder am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Club FSV Mainz 05 im Stadion sein. Der neue Mitarbeiter von Sportchef Max Eberl stand zuletzt beim FC Schalke 04 unter Vertrag, trat dort jedoch im Oktober überraschend aus persönlichen Gründen zurück. Leipzig zahlte für Schröder angeblich eine Ablösesumme von 500 000 Euro. Einen Namen machte sich Schröder vor allem in seiner Zeit in Mainz von 2016 bis 2020.