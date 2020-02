Vor Wechsel zu RB Leipzig : Real Madrid war an Julian Nagelsmann dran

Leipzig Julian Nagelsmann hat sich früh für einen Wechsel von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig entschieden. Dennoch wollte ein Schwergewicht des Fußballs den Jungtrainer an die eigene Seitenlinie holen. Doch Nagelsmann sagte ab.

Trainer Julian Nagelsmann hat mit einem amüsanten Vergleich aus dem Leben das große Interesse an seiner Person kurz nach der Vertragsunterschrift bei RB Leipzig beschrieben. "Das ist so, als wenn du Single bist und in die Disco gehst - du wirst nie ein Mädchen finden. Wenn du aber mit deiner Freundin in die Disco gehst, wollen dich ziemlich viele", sagte der 32-Jährige der englischen Zeitung The Independent.