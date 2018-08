RB Leipzig: Ralf Rangnicks Dauerkampf um Emil Forsberg

Wechselgerüchte um Leipziger Mittelfeldmann : Rangnicks Dauerkampf um Emil Forsberg

Um Emil Forsberg ranken sich immer wieder Wechselgerüchte. Foto: dpa/Jan Woitas

Seefeld Emil Forsberg soll bei RB Leipzig weiter die Strippen ziehen. Doch die Wechselgerüchte reißen auch vor dem Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League bei BK Häcken nicht ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ralf Rangnick ließ auch vor dem Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag bei BK Häcken (18.30 Uhr/DAZN) keine Gelegenheit aus, die Wichtigkeit von Emil Forsberg für RB Leipzig zu betonen. Seit der Sportdirektor wieder Trainer bei den Sachsen ist, bekommt er die Klasse des WM-Fahrers hautnah mit.

"Geht es nach uns - und Emil hat noch vier Jahre Vertrag - dann bleibt er bei uns", beteuerte Rangnick im Trainingslager von Seefeld. Und nach dem 4:0-Hinspielsieg gegen überforderte Schweden hatte der RB-Chefplaner gemeint: "In den letzten fünf Wochen hat sich kein Verein bei uns gemeldet, und ich hoffe, dass es auch in den nächsten fünf Wochen so bleibt."

Foto: Rene Traut/SVEN SIMON/dpa 18 Bilder Alle Transfers der Bundesligisten

Forsberg gehört auch für die Partie am Donnerstag in Göteborg genauso wie der Däne Yussuf Poulsen zum Personal. "Beide werden im Kader stehen", sagte Rangnick, obwohl das Duo nach der WM erst fünf Tage im Training ist. Der deutsche WM-Fahrer Timo Werner, ebenfalls erst seit Freitag wieder dabei, soll noch eine Pause erhalten.

Forsberg spielt in den Planungen von Rangnick eine zentrale Rolle. Doch so oft sich der RB-Macher auch öffentlich um dessen Verbleib einsetzt, immer schwingen Zweifel mit. Die anhaltenden Gerüchte aus der Serie A über einen Wechsel zum AS Rom oder AC Mailand reißen nicht ab. Nach Informationen der Sport Bild würde Leipzig bei 50 Millionen Euro doch nachgeben. "Es ist schmeichelhaft, dass Klubs Interesse zeigen. Aber im Moment konzentriere ich mich nur auf Leipzig", sagte Forsberg im Bild-Interview.

Bei der WM in Russland erfüllte Forsberg alle Erwartungen und schoss sein Heimatland Schweden mit dem 1:0-Siegtreffer über die Schweiz ins Viertelfinale. Dort war allerdings gegen England Endstation. Dennoch dürfte Forsberg auch das Interesse der Top-Klubs aus Paris, Barcelona oder London längst auf sich gelenkt haben.

Foto: dpa, row htf 18 Bilder Diese aktuellen Bundesliga-Trainer sind am längsten im Amt

Rangnick jedoch kämpft um seinen Strategen, beide verbindet eine besondere Geschichte. Der RB-Chef konnte das große Talent Anfang 2015 etwas überraschend zum damaligen Zweitligisten und international unbekannten RB Leipzig lotsen. Der Blondschopf zahlte das Vertrauen zurück und hatte maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg (2016) und dem Champions-League-Einzug (2017).

In der vergangenen Saison fehlte Forsberg jedoch die Kontinuität. Wegen einer langwierigen Bauchmuskelverletzung fiel er lange aus. "Bei Emil ist es einfach die Aufgabe, ihn wieder in die Verfassung zu bringen, die er in unserem ersten Bundesliga-Jahr hatte", sagte Rangnick dem kicker.

Welche Wertschätzung Forsberg in Leipzig genießt, zeigen die Anstrengungen, die der Klub unternimmt, damit der Schwede auch rechtzeitig zur Geburt seines Kindes zu Hause ist. Der Verein hält für den Fall einen Flieger bereit, der den Mittelfeldstar sofort zu Frau Shanga bringt. "Ich will bei der Geburt unbedingt dabei sein", hatte der werdende Vater gesagt. -

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Häcken: Abrahamsson - Andersson, Lindgren, Hammar, Arkivuo - Friberg, Irandust, Berggren - Lundberg, Kamara, Paulinho. - Trainer: Alm

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Saracchi - Hartmann, Demme - Kampl, Cunha - Augustin, Stierlin. - Trainer: Rangnick

Schiedsrichter: Mete Kalkavan (Türkei)

(SID)