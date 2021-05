2:2 am Sonntagabend : Leipzig ist Vizemeister – Wolfsburg sichert die Königsklasse

2:2 am Sonntagabend

Leipzig Jetzt ist auch rechnerisch klar: RB Leipzig ist die zweite Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen. Der VfL Wolfsburg rutscht durch das 2:2 zwar auf Rang vier ab, ist in der nächsten Saison aber trotzdem in der Champions League dabei.

RB Leipzig hat sich drei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale mit einer starken kämpferischen Leistung zurückgemeldet und sich die Vizemeisterschaft der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Sachsen holten am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch ein 2:2 (0:2) und sind damit nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. Wolfsburg genügte der Punkt am Ende, um sich sicher für die kommende Champions League zu qualifizieren.

Maximilian Philipp (12. Minute) sorgte mit einem Traumtor für die Wolfsburger Führung, als er den Ball aus 18 Metern in den Winkel drosch. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte die Leihgabe von Dinamo Moskau mit seinem fünften Saisontor nach. Leipzig konterte kurz nach der Pause durch Justin Kluivert (51.), Kapitän Marcel Sabitzer (78.) sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich.