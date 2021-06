Erfolg im Rechtsstreit : RB Leipzig kann auf 21 Millionen Euro hoffen

Leipzig Weil Leeds United einer vertraglich vereinbarten Kaufverpflichtung für Jean-Kevin Augustin nicht nachkam, klagte RB Leipzig bei der Fifa. In der ersten Instanz bekam der Fußball-Bundesligist recht und kann auf eine Zahlung von 21 Millionen Euro hoffen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf einen 21-Millionen-Euro-Geldregen hoffen. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat der Weltverband Fifa in erster Instanz eine juristische Auseinandersetzung der Sachsen mit Leeds United zugunsten von RB entschieden. Dabei geht es darum, ob der einst von Leipzig an Leeds ausgeliehene Stürmer Jean-Kevin Augustin von den Engländern hätte verpflichtet werden müssen oder nicht.