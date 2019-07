Stürmer geht in letztes Vertragsjahr : RB Leipzig drängt auf Entscheidung im Fall Werner

Stürmer geht in letztes Vertragsjahr

Seefeld in Tirol RB Leipzig hatte mehrfach betont, nicht mit Timo Werner in ein letztes Vertragsjahr gehen zu wollen. Passiert ist seit dem nicht viel. Jetzt drängt der Verein auf eine Entscheidung.

RB Leipzig drängt im Fall Timo Werner auf eine Einigung bis zum Start der Fußball-Bundesliga am 18. August bei Aufsteiger Union Berlin. "Es ist wünschenswert, dass wir vorm Ligastart eine Lösung haben. Dieses Timing können und wollen wir einhalten", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff laut Bild im Trainingslager von Seefeld.

"Wir sind in konstruktiven und guten Gesprächen, die zu einem Ergebnis führen werden. Wir haben Timo und seinem Berater ein Vertragsangebot vorgelegt, dazu stehen wir und das müssen wir nicht nachbessern", betonte Mintzlaff in Tirol, wo der Klub am frühen Abend ein Testspiel gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul bestritt.