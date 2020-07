Vertrag aufgelöst : Ralf Rangnick verlässt Red-Bull-Konzern

Leipzig Ralf Rangnicks Zeit bei Red Bull ist vorbei. Auf Wunsch des ehemaligen Trainers und Sportdirektors von Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird der Vertrag von dem Brause-Konzern aufgelöst.

Der Architekt geht. Ralf Rangnick hat seine langjährige Arbeit beim Red-Bull-Konzern beendet und sich auf eine Auflösung seines Vertrages als „Head of Development Soccer“ verständigt. „Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Tätigkeit bei Red Bull zu beenden. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und speziell bei Dietrich Mateschitz für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, hier über all die Jahre etwas Einzigartiges aufzubauen“, wurde Rangnick am Freitag in einer Mitteilung des Konzerns zitiert.