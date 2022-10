Nach Schalke-Rücktritt : Eberl will Schröder laut Bericht als Sportdirektor bei RB Leipzig

Leipzig Noch ist Max Eberl bei RB Leipzig gar nicht unter Vertrag, doch er plant offenbar schon die Zukunft. Laut eines Berichts will er Rouven Schröder als Sportdirektor verpflichten.

Eberl tritt knapp ein Jahr nach seinem Rückzug bei Borussia Mönchengladbach den Job als Sport-Geschäftsführer bei RB offiziell am 15. Dezember an. In seiner Gladbacher Zeit sei auch der Name Schröders gefallen, sagte Eberl zuletzt der „Welt am Sonntag“. „Ich habe mich damals dagegen ausgesprochen. Im Nachhinein war das ein Fehler, weil wir die Aufgaben auf zwei weitere Schultern hätten verteilen können.“