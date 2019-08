Transfer oder Verbleib : Leipzig will Klarheit in Sachen Timo Werner

Leipzig will Klarheit in Sachen Timo Werner

Berlin RB Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann wollte sich nach dem 4:0 (3:0)-Sieg zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin nicht an den Spekulationen um die Zukunft von Timo Werner beteiligen.

"Von der Nachricht habe ich nicht gehört", sagte Nagelsmann, der Werner trotz der Unstimmigkeiten in die Startelf beordert hatte. "Ich habe Timo in die erste Elf getan, weil er mein Spieler ist, weil er bei uns Vertrag hat, und ich mich freue, ihn aufstellen zu können", sagte Nagelsmann. Werner hatte das zwischenzeitliche 3:0 (42.) erzielt, wurde Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

RB-Sportdirektor Markus Krösche will in der Causa bald Fakten schaffen. "In den nächsten Tag wird es definitiv eine Entscheidung geben - so oder so", sagte er nach dem Union-Spiel: "Wir haben ja gesagt, dass wir es zeitnah haben möchten und nicht ins Unendliche ziehen wollen. Timo Werner und sein Berater wollen das auch so."