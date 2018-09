Leipzig gegen Salzburg: Ralf Rangnick kritisiert Mannschaft scharf

Ein Blick, der vieles sagt: Leipzigs Trainer Ralf Rangnick am Spielfeldrand bei der Niederlage gegen Salzburg. Foto: AP/Michael Sohn

Leipzig Im Hause RB Leipzig gibt es nach der Europa-League-Niederlage gegen den verbrüderten Klub aus Salzburg Ungemach. Trainer Ralf Rangnick kritisiert öffentlich einzelne Spieler.

Ralf Rangnick sparte nach dem missglückten Auftakt in der Gruppenphase der Europa League nicht mit Kritik am eigenen Team. Für den Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig war seine Mannschaft beim 2:3 (0:2) im Dosenduell gegen Red Bull Salzburg in der ersten Halbzeit ein "Totalausfall". Besonders aber Innenverteidiger Ibrahima Konate bekam sein Fett weg.