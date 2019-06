New York Im Jahr 2006 übernahm Red Bull die New York/New Jersey MetroStars und den Startplatz in der Major League Soccer. Der Club erreichte bis auf ein Jahr stets die Playoffs, verlor 2008 das Finale und scheiterte zuletzt fünf Mal in Serie im Halbfinale. Lange gab es außerhalb der Junioren wenig Austausch mit dem Standort. Matt Miazga war mal zum Probetraining in Leipzig. Marc Rzatkowski wechselte von Salzburg in die USA. Im Winter kam mit Tyler Adams das größte Talent aus New York nach Leipzig und hinterließ bislang einen guten Eindruck in der Bundesliga. Der frühere Trainer von Red Bull New York, Jesse Marsch, war in der abgelaufenen Saison Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig und wird nun Cheftrainer in Salzburg.