Streik an Flughäfen RB nimmt Fans per Bus mit zurück nach Leipzig

Das Team von Trainer Marco Rose kommt dagegen pünktlich an diesem Donnerstag per Charterflieger zurück in die Messestadt. RB hatte zudem vier Flugzeuge für die Fans gechartert, auch diese sind nicht vom Streik betroffen, da die Chartergesellschaften den Rest mit abdecken. Bei Spielen in der Champions League sind zudem auch Spielerfrauen, Betreuer, Sponsoren und VIP-Gäste mit an Bord.