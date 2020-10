Champions League : Leipzig kassiert Klatsche bei Manchester United

Manchester Nach dem Sieg zum Auftakt musste RB Leipzig im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase eine empfindliche Niederlage einstecken. Am Ende stand ein deutliches 0:5 bei Manchester United.

Mason Greenwood (21.), der eingewechselte Rashford (74./78./90.+2) und Anthony Martial (87.) per Foulelfmeter trafen vor leeren Rängen in Old Trafford zum verdienten Sieg für Manchester, das die Gruppe H mit sechs Punkten anführt. Leipzig hatte sich zum Auftakt in der vergangenen Woche gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul (2:0) durchgesetzt und liegt nun punktgleich mit Paris St. Germain auf dem dritten Tabellenplatz.