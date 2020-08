Nach Halbfinal-Einzug : Nagelsmann gönnt sich „Grapefruitsaft-Schorle und ein Superbock“

Lissabon RB Leipzigs Trainer hat den Spielern nach dem Einzug ins Halbfinale einen freien Vormittag gewährt. Er selbst habe sich noch in der Nacht nach dem Sieg eine Grapefruitschorle und ein portugiesisches Bier gegönnt, berichtete der 33-Jährige.

