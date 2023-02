Topspiel „zweitrangig“ Willi Orban wird Stammzellenspender

Der mehrstündige Eingriff, bei dem die Stammzellen über die Armvenen entnommen werden, soll am Mittwoch in Dresden stattfinden. Im Idealfall kann der Innenverteidiger das Krankenhaus bereits am Abend wieder verlassen. Ob er für das Topspiel gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder einsatzfähig ist, ist unklar.