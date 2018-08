Quali zur Europa League 2018/19: RB Leipzig mit Rumpf-Kader gegen Bollklubben Häcken

Seefeld Am Donnerstagabend kämpft RB Leipzig um den Einzug in die Fußball Europa League. Die meisten Profis werden allerdings nicht mit nach Schweden reisen.

Auch ohne einige seiner Top-Profis will Fußball-Bundesligist RB Leipzig die nächste Etappe auf dem Weg in die Europa League schaffen. Ein Teil des Kaders wird weiter im österreichischen Seefeld im Trainingslager schuften. Der Rest will beim Kurztripp nach Schweden an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) bei BK Häcken das 4:0 aus dem Hinspiel der Qualifikation nicht nur verteidigen, sondern mit einem weiteren Sieg auch Selbstvertrauen für die Liga sammeln.

Der Kader

Klassenunterschied auf Kunstrasen

Der Bollklubben Häcken war im Hinspiel vor einer Woche kein ebenbürtiger Gegner. In der Red-Bull-Arena zeigten die Göteborger allenfalls Drittliga-Niveau. Bleibt abzuwarten, ob die Gastgeber einen Vorteil auf ihrem Kunstrasen-Platz haben. Zur kurzen Eingewöhnung absolvierte RB das Abschlusstraining in Innsbruck ebenfalls auf Kunstrasen.

Wer käme als nächster Gegner?

Um überhaupt in die Gruppenphase der Europa League zu kommen, müsste RB nach den Schweden-Duellen noch zwei Runden mit Hin- und Rückspiel überstehen. Der nächste Gegner wäre in der dritten Quali-Runde am 9. August im Hinspiel CS Universitatea Craiova aus Rumänien. Das Rückspiel steigt eine Woche später. Ist das geschafft, kommen auf RB noch zwei Playoff-Spiele am 23. und 30. August zu. Dazwischen beginnt am 26. August die Bundesliga für RB bei Borussia Dortmund.