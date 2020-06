Verständnis für den Protest gegen Rassismus : DFB-Präsident Keller wünscht sich „mündige Spieler“

Frankfurt DFB-Präsident Fritz Keller hat Verständnis für den Protest einiger Bundesliga-Profis gegen Rassismus und Polizeigewalt geäußert. Zudem erklärte der Deutsche Fußball-Bund, warum die Proteste überprüft werden müssen.

„Ich habe großen Respekt vor Spielerinnen und Spielern, die Haltung haben und ihre Solidarität zeigen, solche mündigen Spielerinnen und Spieler wünsche ich mir, auf sie bin ich stolz“, sagte Keller laut einer DFB-Mitteilung vom Montag. Am Wochenende hatten der Schalker Weston McKennie, Gladbachs Marcus Thuram und die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi in der Bundesliga gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd protestiert.

„Moralisch kann ich die Aktionen am vergangenen Wochenende absolut verstehen. Was in den USA passiert ist, kann niemanden kalt lassen“, sagte Keller. „Wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, dann ist dies unerträglich. Wenn sie aufgrund ihrer Hautfarbe sterben, dann bin ich tief bestürzt“, ergänzte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Floyd war vergangene Woche nach einem gewaltsamen Polizeieinsatz in den USA gestorben.