Randale nach RWE-Sieg in Münster : 30 Verletzte nach Ausschreitungen bei Regionalliga-Spiel

Münster Nach dem Regionalliga-Spiel zwischen Preußen Münster und Rot-Weiß Essen ist es am Dienstagabend zu unschönen Szenen gekommen. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern. Dabei wurden 30 Menschen verletzt, darunter auch Ordner und ein Rentner.

Nach Angaben der Polizei waren 800 Fans von Rot-Weiss Essen zu dem Fußball-Spiel in Münster am Dienstagabend angereist. Nach dem Ende der Partie, die Essen durch ein spätes Tor mit 3:2 (0:2) gewann, seien Essener Ultras dann aus dem Gästeblock in Richtung von Fans der Heimmannschaft gestürmt. Nach Auseinandersetzungen im Stadion hätten Ultra-Gruppen beider Lager die Sportstätte schließlich verlassen - dann seien sie an der Hammer Straße aber erneut aufeinander getroffen.