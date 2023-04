Machtdemonstration in der Premier League Man City entzaubert Arsenal und greift bereits nach dem Titel

Vor 55.000 Zuschauern im ausverkauften Etihad Stadium stellte Kevin de Bruyne mit seinem Führungstreffer in der siebten Minute die Weichen früh auf Sieg. Der überragende Belgier bereitete auch das zweite Tor der Platzherren vor, John Stones traf per Kopfball (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war de Bruyne in der 54. Minute erneut erfolgreich, ehe Rob Holding der Ehrentreffer gelang (86.)