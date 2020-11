Premier League im Überblick : So bezwang Arsenal den "Big-Six-Fluch"

Feierte mit den Teamkollegen einen wichtigen Prestigeerfolg gegen Manchester United: Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: dpa/Paul Ellis

Manchester Manchester United taumelt durch die Liga, Stuttgarts Zweitliga-Verteidiger gibt sein Debüt für Liverpool, Ralph Hasenhüttl und Southampton begeistern, Bale trifft, und Sir Bobby Charlton ist an Demenz erkrankt. Das Wichtigste zum Premier-League-Spieltag.

Das Topspiel, das keins mehr ist, und ein schimpfender Roy Keane

Manchester United gegen Arsenal – was in den 2000er Jahren noch das Spiel der Spiele auf der Insel war, schillernde Stars und berauschenden Fußball versprach, war am Sonntagnachmittag nicht mehr als das Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte – was sich auch im Niveau auf dem Platz widerspiegelte. Noch immer gehören die beiden Klubs zu den wertvollsten Sportmarken der Welt, haben überall auf dem Planeten Fans, doch sportlich rennen sie seit Jahren den Ansprüchen hinterher.

Manchester United reihte in den ersten Ligaspielen einen haarsträubende Abwehrfehler an den anderen, der Tiefpunkt war das 1:6 gegen Tottenham im eigenen Stadion. Dabei zeigten die „Red Devils" in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:1) und RB Leipzig (5:0) doch eigentlich, welches Potenzial sie haben. Auch der FC Arsenal scheint unter seinem ehemaligen Spieler und dem früheren Guardiola-Assistent Mikel Arteta einmal mehr zu stagnieren. Vor allem gegen die Top-Teams sehen die Nordlondoner seit Jahren keinen Stich und sind unter den englischen Fußballfans zum Sinnbild notorischer Erfolgslosigkeit geworden. In dieser Saison gab es bereits Niederlagen gegen Liverpool, Manchester City und Leicester.

Doch ausgerechnet im Old Trafford, wo sie zuletzt 2006 gewinnen konnten, beendeten die „Gunners" nun ihre Sieglos-Serie von 29 Auswärtsspielen gegen die „Big Six": Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang, der aus dem Spiel heraus noch mehrere Chancen kläglich vergeben hatte, traf nach 70 Minuten per Elfmeter und zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag. Manchester United zeigte einen uninspirierten Auftritt, kam offensiv kaum in Abschlusssituationen, weil es mit dem Pressing Arsenals nicht zurechtkam, und steht auf Tabellenplatz 15.

Das veranlasste die irische Klubikone Roy Keane beim TV-Sender „Sky Sports“ zum Rundumschlag auszuholen. „Pogbas Leistungen waren in den letzten Jahren nicht gut genug. Er hat so viel Talent, aber zeigt keinen Einsatz, keinen Kampf. Er tut einfach nicht genug", sagte er über Mittelfeldspieler Paul Pogba, der den entscheidenden Elfmeter verursacht hatte und auch sonst mal wieder neben sich stand. Keane sieht die Spieler in der Pflicht: „Ich habe niemals meinen Trainer angeguckt und gefragt: Motivierst du mich heute? Das muss aus deinem Inneren kommen, aus deiner DNA, aus dem, wofür du stehst". Er glaubt: „Ole wird am Ende den Preis dafür bezahlen, mit diesen Spielern wird er seinen Job verlieren."

Liverpool ohne drei Innenverteidiger – Stuttgart-Leihe mit Premier-League-Debüt

19 Zweitliga-Spiele absolvierte Nathaniel Philipps in der vergangenen Aufstiegssaison für den VfB Stuttgart. Im Sommer kehrte der 23-Jährige Innenverteidiger nach der Leihe zum FC Liverpool zurück. Weil er dort nur für die zweite Mannschaft eingeplant wurde, wollte er eigentlich weg. Doch nun hat das Meisterteam von Jürgen Klopp ein ausgemachtes Abwehrproblem und Philips Stunde ist plötzlich gekommen. Nachdem Evertons Torwart Jordan Pickford im Merseyside-Derby Virgil van Dijks Kreuzband durchgetreten hatte, fielen auch noch der Ex-Schalker Joel Matip und Notlösung Fabinho mit Muskelverletzungen für das Spiel gegen ein formstarkes West Ham United aus.

So ging für Nathaniel Philipps am Samstag ein Traum in Erfüllung: Er durfte sein Debüt in der Premier League feiern und zeigte dabei eine fehlerlose Vorstellung. Liverpool gewann schmucklos aber verdient mit 2:1. Klopp lobte überschwänglich: „Er ist nicht Messi, aber wen interessiert das? In der Luft ist er ein Monster. Er war unglaublich." Klopp verriet auch, dass zwölf Klubs Philips im Sommer verpflichten wollten – ohne Erfolg. Zum Glück, wird sich Klopp nun denken.

Southampton und Hasenhüttl begeistern

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Ralph Hasenhüttls Team mit 0:9 gegen Leicester City unterging. Alle rechneten damit, dass sich der ehemalige Leipziger Trainer nicht mehr von diesem Ergebnis erholen würde. Doch die Demission blieb aus, weil sein Team seitdem eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Es spielt den für Hasenhüttl typischen, schnellen Umschalt- und Pressing-Fußball und ist trotz des Abgangs von Kapitän Pierre Emile Hojberg zu Tottenham auch über Standards brandgefährlich. Stürmerstar Danny Ings traf in der abgelaufenen Saison 22 Mal, diese Saison bereits fünf Mal und hat in Che Adams einen Partner gefunden, der dank Hasenhüttl nun ebenfalls durchstartet.

Der Österreicher, der sich bei Amtsantritt 2018 noch mit „Mr. Rabbit Hutch" vorstellen musste und den englischen Reporter völlig unbekannt war, grüßt mit seinen Saints aktuell von Platz vier. Die englischen Fußballexperten überschlagen sich mit Lob für seine Arbeit, die er mit im Ligavergleich bescheidenen Mitteln an der Südküste leistet. Die Zeitung „The Guardian" schlug Manchester United unlängst vor, Hasenhüttl für eine mögliche Trainernachfolge Solskjaers ins Auge zu fassen.

Bale trifft erstmals nach Spurs-Rückkehr.

Was wurde über Gareth Bale während seiner Zeit bei Real Madrid gespottet. Nun ist der verlorene Sohn zurück bei seinen Tottenham Hotspur, in Nordlondon, dort, wo der Waliser als junger Bursche die Außenbahnen hoch- und runterwetzte und die Massen entzückte. Weil er in Madrid gegen Ende kaum noch spielte und mit Knieproblemen zu Tottenham kam, muss er laut Trainer Jose Mourinho nun behutsam an die Mannschaft rangeführt werden. Am Wochenende wurde er gegen Brighton nach 70 Minuten eingewechselt – und erzielte prompt mit einem wuchtigen Kopfball den 2:1-Siegtreffer für die Spurs.

Everton und Aston Villa zurück auf dem Boden der Realität

Sie galten als die Überraschungsteams der noch jungen Premier-League-Saison: Everton und Aston Villa, die frischen Wind in die eigentlich gefestigten Verhältnisse der oberen Tabellenregionen brachten. Doch ihr Höhenflug scheint erstmal gestoppt. Beide verloren nun schon zum zweiten Mal in Folge.

Dominic Calvert-Lewin traf in den ersten Wochen für die „Toffees" wie er wollte (sieben Mal in fünf Spielen), prompt wurde er in die englische Nationalmannschaft berufen. Sogar im Merseyside-Derby trotzte Everton Liverpool ein Unentschieden ab (2:2) und lag vor dem Stadtrivalen an der Tabellenspitze. Doch seitdem hat das Team von Carlo Ancelotti Sand im Getriebe. Gegen Southampton gab es eine völlig verdiente 0:2-Niederlage, nun wurde man ohne den bisher stark aufspielenden James Rodriguez von einem cleveren und effizienten Newcastle United überrumpelt (1:2). An Calvert-Lewin lag es nicht, er erzielte immerhin noch das Anschlusstor.

Mit Ach und Krach und einer falschen VAR-Entscheidung hatte Aston Villa vergangene Saison die Klasse gehalten. Dann folgte eine Einkaufsoffensive sondergleichen: 80 Millionen Euro gab man für hochkarätige Spieler wie Ollie Watkins – den besten Torjäger der zweiten Liga –, den starken Arsenal-Keeper Emiliano Martinez oder Mittelfeld-Mann Ross Barkley vom FC Chelsea aus. Die wichtigste Entscheidung war aber die Vertragsverlängerung mit dem genialen Mittelfeldregisseur Jack Grealish, der wohl bei jedem Team der Liga Stammspieler wäre. Dann folgte ein Saisonstart, den sich wohl kein Fan aus Birmingham hat erträumen können. Vier Siege, und einer, der weltweit für Schlagzeilen sorgte: Ein 7:2 gegen Meister Liverpool. Doch nun: Ernüchterung. Nach dem deftigen 0:3 gegen Aufsteiger Leeds gab es am Wochenende ein 3:4 gegen Southampton, das enger klingt, als es war: Die "Saints" lagen zwischenzeitlich 4:1 vorne.

Fußballengland diskutiert über Kopfverletzungen

Die Spielergeneration, die 1966 bei der Heim-WM den ersten und einzigen Titel der englischen Fußballgeschichte gewann, ist auf der Insel legendär – ähnlich wie hierzulande die 1974er-Weltmeister. Umso mehr bewegt es die englischen Fußballfans, dass am Freitag nun schon der vierte Spieler der Wembley-Helden nach langer und beschwerlicher Demenzerkrankung gestorben ist: Nobby Stiles – der zahnlose, halb blinde Haudegen im englischen Mittelfeld. Am Sonntag folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Der Franz Beckenbauer des englischen Fußballs, die lebende Legende Sir Bobby Charlton sei ebenfalls an Demenz erkrankt. Das teilte offenbar Charltons Ehefrau dem „Telegraph" mit.

