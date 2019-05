Pokalfinale in Griechenland : 70.000 passen ins Stadion, aber nur 1000 dürfen rein

Athen Das Pokalfinale in Griechenland findet in einem nahezu leeren Stadion statt. Nur 500 Fans jeder Mannschaft dürfen zusehen.

Athens (SID) - Aus Sicherheitsgründen werden für das griechische Pokalfinale zwischen AEK Athen und PAOK Saloniki maximal 1000 Fußballfans im Stadion zugelassen. Der stellvertretende Sportminister Giorgos Vassiliadis gab am Montag bekannt, dass am Samstag jeder Klub bis zu 500 Zuschauer in das fast 70.000 Zuschauer fassende Olympiastadion in Athen mitbringen darf.