Schiedsrichter beleidigt Podolski fliegt bei eigenem Charity-Turnier mit Rot vom Platz

Beim „schauinslandreisen Cup“ in Gummersbach ging es vor allem um dem guten Zweck. Mehrere Fußballmannschaften aus verschiedenen Spielklassen traten am vergangenen Sonntag gegeneinander an, um Spenden für die Stiftung des Ex-Nationalspielers Lukas Podolski zu sammeln. Der 37-Jährige war mit seiner jetzigen Mannschaft aus Polen, Gornik Zabrze, selbst mit dabei - und sorgte für einen kleinen Eklat.