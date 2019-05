Spielerfrauen starten Podcast : „Habe erst mal gegoogelt, ob es da einen Chanel-Laden gibt“

Stuttgart Wie wurden sie Spielerfrauen? Und wie reagieren sie, wenn andere ihren Männern Nacktbilder schicken? Die VfB-Stuttgart-Spielerfrauen Ina Aogo und Mirjana Zuber berichten in ihrem neuen Podcast.

Den Titel „Spielerfrau“ trägt Frau ganz offiziell, wenn „sie sich den Spieler klargemacht oder ihn an der Angel hat“. So beschreibt es Ina Aogo, Ehefrau von VfB-Stuttgart-Spieler Dennis Aogo. Gemeinsam mit Mirjana Zuber, Frau von Steven Zuber (auch VfB) spricht sie im neuen Podcast „Spielerfrauen on air“ über das Leben an der Seite eines Profifußballers.