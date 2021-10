Peters gibt Ambitionen auf : DFB will neuen Präsidenten aus Amateur-Lager wählen

Wird nicht DFB-Präsident: Peter Peters. Foto: dpa/Thomas Böcker

Hamburg Der neue Präsident soll aus dem Amateurlager kommen, sagen die Landesfürsten. Offiziell sind Namen noch tabu. Bei der Suche nach einer neuen Führung kommt der Deutsche Fußball-Bund nur langsam voran. Peter Peters gibt seine Ambitionen auf.

Im Raum "Lotse" eines Hamburger Nobelhotels haben die Landesfürsten auf dem Weg zu einer neuen Führungsspitze beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein erstes Zeichen gesetzt. Die 21 Landes- und fünf Regionalverbände beschlossen auf ihrer Konferenz in der Hansestadt, dass sie mit einem Vertreter aus dem Amateurbereich ins Rennen um das Amt des DFB-Präsidenten gehen.

Überraschend kommt dieser Schritt nicht - dürfte aber von den Profi-Vertretern der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch nicht lange unbeantwortet bleiben. Sie werden sicher ihren eigenen Bewerber für die Wahl eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Fritz Keller beim Ordentlichen DFB-Bundestag am 11. März ins Rennen schicken.

Der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Peters allerdings, der seit Kellers Abgang mit Rainer Koch interimsweise die Doppelspitze des DFB bildet, hat offenbar jegliche Ambitionen inzwischen begraben. "Ich habe Interesse gezeigt. Ich habe aber genauso deutlich gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich das Vertrauen der Amateurvertreter habe. Und ich denke, die Amateurvertreter werden den alten Weg einschlagen und wieder einen Vertreter aus ihrem Kreise wählen. Das muss man respektieren", sagte der 59-Jährige nach der Hamburger Tagung in einem WDR2-Interview.

Wer aber der Kandidat der Amateure werden soll, ist ja auch noch völlig offen. Eine Lösung mit Koch ist eher unwahrscheinlich.

Der Name Bernd Neuendorf, Präsident des Landesverbands Mittelrhein, kursierte zuletzt immer wieder. Mehr denn je will der DFB darauf achten, dass Kandidaten für die Führungsetage zusammenpassen. Eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" müsse gewährleistet sein, hieß es. Auch solle die Position des Präsidenten generell gestärkt werden.

"Ich sehe dafür durchaus einige fähige Leute", sagte Uwe Döring, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Der Funktionär schloss auch ausdrücklich einen Kandidaten aus der zweiten Reihe nicht aus. Koch könnte also Konkurrenz bekommen.

Der umtriebige Bayer, der noch am Sonntagnachmittag zum Finale der Nations League nach Mailand jettete, bevor es am Montag zur Nationalmannschaft nach Skopje ging, war bemüht, verbandsinterne Geschlossenheit zu demonstrieren: "Zu keinem einzigen Punkt unserer Tagesordnung hat es Unstimmigkeiten gegeben." Keller war unter anderem an chronischen Querelen mit Ex-Generalsekretär Friedrich Curtius gescheitert.

Einmütigkeit galt auch im Kampf um eine Beibehaltung der 50+1-Regel, über die die DFB-Präsidentenkonferenz bereits am Samstag debattiert hatte. Die Regelung sei "elementarer und von den Akteuren anerkannter Bestandteil des Fußballwettbewerbs in Deutschland", teilte der Verband mit. Mit dieser gemeinsamen Haltung werde der DFB in mögliche Verhandlungen mit dem Bundeskartellamt gehen.

Des Weiteren bekräftigte die Präsidentenkonferenz die Ablehnung einer Verkürzung des WM-Rhythmus und der Einführung einer Super League. Weltmeisterschaften alle zwei Jahre brächten "gravierende Nachteile für die Entwicklung des Fußballs in vielen Bereichen" und könnten insbesondere negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Frauenfußballs haben, teilten die Landesverbände mit. Änderungen des internationalen Spielkalenders seien generell nur im Konsens zu treffen.

Darüber hinaus richtete die Präsidentenkonferenz klare Forderungen an die neue Bundesregierung zur Stärkung des (Breiten-)Sports. Demnach solle es künftig einen Staatsminister Sport im Bundeskanzleramt geben. Außerdem fordern die Landesfürsten ein Investitionsprogramm für Sportstätten, eine höhere Anerkennung des durch den Amateurfußball geschaffenen Mehrwerts für die Gesellschaft sowie eine nachhaltigere Unterstützung des Ehrenamts. Zudem sei eine bessere Förderung von Integrations- und Inklusionsprojekten im Amateurbereich nötig.

In Sachen 50+1 war das Bundeskartellamt zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass das Prinzip der Regel kartellrechtlich grundsätzlich unbedenklich ist. Zweifel äußerte das Amt aber an den Ausnahmen für die sogenannten Werksklubs Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim. Würden deren Sonderrechte gekippt, dürfte es zu einer Klage kommen - was bei einem Erfolg vor Gericht zum kompletten Wegfall der Regel, massiven Verwerfungen bei den Vereinen und einem Fan-Aufstand führen könnte.

(dör/SID)