Per Mertesacker verabschiedet sich mit einem Tor

Hannover Per Mertesacker ging mit einem Sieg, einem Tor und einem Lächeln: 40.096 Zuschauer haben dem Weltmeister einen emotionalen Abschied als aktiver Fußballprofi bereitet.

90 Minuten lang lieferten "Mertes 96-Freunde" und "Pers Weltauswahl" gepflegten Altherrenfußball ab, am Ende behielt die Weltauswahl mit 10:9 (5:5) die Oberhand. In der 89. Minute wurde der Hauptdarsteller durch seinen Vater Stefan Mertesacker, einst sein erster Trainer, ersetzt. Es folgte eine Ehrenrunde.

Mertesacker absolvierte die erste Halbzeit mit seinen 96-Freunden, nach dem Seitenwechsel streifte der 34 Jahre alte Innenverteidiger das weiße Trikot "seiner" Weltauswahl über. Und gleich bei seiner ersten Aktion für das neue Team überlistete er in der 46. Minute Ron-Robert Zieler mit einem Heber.

Zahlreiche Weggefährten des 104-maligen Nationalspielers hatten den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt gefunden. So standen unter anderem Mertesackers frühere Nationalmannschaftskollegen Jens Lehmann, Christoph Metzelder, und Marcell Jansen ebenso auf dem Platz wie seine ehemaligen 96-Mitstreiter Jörg Sievers, Steven Cherundolo und Christian Schulz.

Sein langjähriger Arsenal-Trainer Arsene Wenger betreute in der WM-Arena am Maschsee die Weltauswahl. Um die 96-Freunde kümmerten sich an der Seitenlinie Ewald Lienen und Peter Neururer. Vor dem Anpfiff des ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichters Babak Rafati zeichnete Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Mertesacker mit der Sportmedaille des Landes aus.