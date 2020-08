Neuer Job für früheren Nationalspieler : Mertesacker wird TV-Experte beim ZDF

Berlin Per Mertesacker hat einen neuen Job. Der frühere Nationalspieler wird TV-Experte beim ZDF. Sein Debüt feiert der 35-Jährige am Donnerstag beim Nations-League-Spiel der deutschen Auswahl gegen Spanien. Auch bei der EM wird er dabei sein.

