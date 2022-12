Dreimal Weltmeister und über 1000 Tore Die Karriere von Pele im Zeitraffer

2. Oktober 1974: Um 21.19 Uhr kniet sich „o Rei“ (der König) am Mittelkreis der Vila Belmiro nieder, signalisiert so den Schlussakt für den FC Santos. Nach 1091 Toren in 1116 Spielen und über 40 Titeln mit dem Hafenstadtklub beendet er seine Profikarriere - vorerst.